Con Marco Rufini facciamo il kebab in casa e poi la pizza con kebab, ricette La prova del cuoco (Di giovedì 30 gennaio 2020) Altra ricetta La prova del cuoco oggi 30 gennaio 2020 da non perdere ed è la ricetta del kebab di Marco Rufini. Marco Rufini per le ricette La prova del cuoco del giovedì ha pensato a ben due preparazioni: facciamo prima le pizze o focacce e poi il kebab fatto in casa. Serviamo il kebab di Rufini nella pizza ma possiamo anche velocizzare il tutto e utilizzare panini o piadine già pronti. La ricetta principale oggi resta il kebab da fare in casa. Una ricetta molto semplice, prima facciamo marinare la carne e poi seguiamo i pochi passaggi di Rufini fino alla cottura in forno. Ecco la ricetta di oggi di Marco Rufini da La prova del cuoco. ricette LA prova DEL CUOCO OGGI 30 GENNAIO 2020 – LA RICETTA DI Marco Rufini DELLA pizza CON kebab Ingredienti – Per l’impasto: 1 kg di farina 0, 700 ml di acqua, 5 g di lievito di birra secco, 2 g di sale – Per il kebab: 2 kg di pannicolo di manzo o ... ultimenotizieflash

