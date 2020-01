Calciomercato Parma, Caprari in arrivo. E la Sampdoria risponde (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ai dettagli la cessione di Caprari al Parma: la Sampdoria, saluta l’attaccante e si prepara ad accogliere due nuovi innesti Fumata bianca in casa Parma: sempre più vicino Gianluca Caprari, in arrivo dalla Sampdoria. La formula è quella del prestito oneroso da 2,5 milioni con diritto di riscatto a 9. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che rivela anche che i blucerchiati si siano già mossi per due nuove pedine per lo scacchiere di Ranieri. Si tratta di La Gumina del Lecce e Colley, prodotto della primavera dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Sorpasso nella notte del #Parma per #Caprari: si cerca l'intesa definitiva con la #Sampdoria ?? - DiMarzio : Trattativa in dirittura d'arrivo per il passaggio di #Radu dal #Genoa al #Parma ?? - DiMarzio : #Parma, ci siamo per #Caprari. E la #Samp non resta a guardare -