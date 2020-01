Avellino, in fiamme un camion in autostrada: traffico in tilt (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ignazio Riccio Sconosciute le cause dell'incendio: distrutto l'intero autocarro e il carico di frutta e verdura al suo interno Attimi di tensione sull’autostrada A16 Napoli-Bari in seguito all’incendio di un camion di frutta e verdura. L’episodio è avvenuto in direzione Canosa, nel territorio avellinese di Vallata, dove improvvisamente l’autocarro è andato in fiamme e l’autista è stato costretto a scendere dal veicolo per mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno impiegato molto tempo per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno cercato di incanalare il traffico, che è andato ben presto in tilt. Sconosciute le cause dell'incendio: le fiamme hanno in breve tempo distrutto l'intero autocarro e il carico di frutta e verdura al suo interno. L'autista del camion, che proveniva dalla provincia di Napoli ed era ... ilgiornale

