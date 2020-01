Ance Benevento, opere pubbliche: uno sportello su codice dei contratti e rapporti con le stazioni appaltanti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ance Benevento ha dato vita ad un nuovo servizio di consulenza legale su problemi e controversie relative all’applicazione del nuovo codice dei contratti ed ai rapporti con le stazioni appaltanti. “L’idea dello sportello di consulenza sulle opere pubbliche nasce in risposta alla necessità delle imprese che frequentemente si trovano a confrontarsi con normative complesse che rendono ancora più difficile l’ordinarietà per coloro che operano nel settore edile e per quanti debbano confrontarsi con la materia degli appalti – di ciò ne è convinto Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento. Riteniamo indispensabile accreditarci quale punto di riferimento per le aziende che potranno trovare delle risposte alle proprie esigenze ed una interpretazione univoca della normativa. Dopo l’esperienza positiva dello sportello del sisma ed eco bonus ci siamo resi conto che mettere a disposizione ... ildenaro

