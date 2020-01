Addio all'attrice Marj Dusay: era la star della soap "Sentieri" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Se ne va uno dei volti simbolo della soap opera “Sentieri”. L’attrice Marj Dusay, star della tv americana, è morta all’età di 83 anni a New York. L’annuncio della scomparsa, avvenuta martedì scorso, è stato dato dalla figlia Elizabeth Perine. Come riferisce “The Hollywood Reporter”, su Facebook: “Ci ha lasciato una grande donna, che ha avuto una vita grandiosa”.Dopo aver debuttato in televisione nel 1967 con un piccolo ruolo, l’anno dopo Marj Dusay apparve nell’episodio “Operazione cervello” della serie “star Trek” interpretando il personaggio di Kara, che ruba il cervello di Spock entrata furtivamente a bordo dell’Enterprise.La fama per l’interprete è arrivata con il ruolo di Alexandra Spaulding nella soap “Sentieri”, ruolo che ha ... huffingtonpost

