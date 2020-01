Tornare con l’ex. Quando la «minestra riscaldata» fa bene al cuore? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer AnistonBrad Pitt e Jennifer AnistonBradley Cooper e Irina Shayk Miley Cyrus e Liam HemsworthHailey Baldwin e Justin Bieber Megan Fox e Brian Austin GreenJessica Biel e Justin TimberlakeWilliam e Kate Behati Prinsloo e Adam Levine Gigi Hadid e Zayn MalikNonostante tutti sappiamo che la foto rubata a Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Sag Awards sia frutto di un attimo immortalato di cui non sappiamo il prima e il dopo, un po’ ci abbiamo sperato, fantasticato. Molto probabilmente il loro ritorno insieme è un nostro sogno più che il loro: l’unica cosa certa è che Brad e Jen hanno un rapporto sereno. Ed è proprio questo il punto, il collante che potrebbe fare della «minestra riscaldata», in fatto di sentimenti, non la solita minestra. A spiegare questo segno intellegibile è Alessandro Nicolò Pellizzari, giornalista, autore del libro La matematica del cuore, ... vanityfair

