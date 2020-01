The Witcher: Henry Cavill analizza il brutale combattimento del primo episodio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La star di The Witcher Henry Cavill analizza il brutale combattimento del primo episodio in cui il suo Geralt di Rivia si scontra con la mutante Renfri. La star di The Witcher, Henry Cavill, ha analizzato il brutale combattimento del primo episodio in un video spiegando le complesse dinamiche per riuscire a realizzare la spettacolare sequenza che inaugura la serie Netflix. Il primo episodio di The Witcher include un combattimento tra Geralt di Riva (Henry Cavill) e il potenziale mutante Renfri (Emma Appleton). Il combattimento è piuttosto complicato e l'esito frutta a Geralt il soprannome di "Carnefice di Blaviken". In un video, Henry Cavill spiega il combattimento, inquadratura per inquadratura, entrando nei dettagli della complicata coreografia. "I nostri colpi erano precisi, o almeno lo sembravano" spiega Cavill. ... movieplayer

NetflixIT : I rumor sono veri, è in cantiere un film che ci riporterà nel Continente. L'anime The Witcher: Nightmare of the Wol… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: Henry Cavill analizza il brutale combattimento del primo episodio - GianlucaOdinson : The Witcher: Henry Cavill analizza il brutale combattimento del primo episodio - -