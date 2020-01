Sequestro Eboli, Legambiente: “Ora nuovi impianti smaltimento organico” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – Sequestro impianto di compostaggio Eboli. Legambiente durissima: “Era nell’aria come il cattivo odore”. Così, in una nota, Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania e i circoli di Eboli e Battipaglia: “Sono gestioni come quella dell’impianto di compostaggio di Eboli, da tempo sotto osservazione da parte della nostra associazione e delle comunità che vivono assediate da odori molesti, i nemici che impediscono la chiusura del ciclo dei rifiuti in Campania. Non è sovraccaricando quelli esistenti che in Campania risolveremo l’annosa vicenda della carenza di impianti che trattano la frazione organica. I giudizi negativi e la preoccupazione dei cittadini si concretizzano in presenza di impianti gestiti male come quello di Eboli, a discapito della realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’organico, dei quali ... anteprima24

MNaponiello : RIFIUTI, ADELIZZI (M5S): SEQUESTRO IMPIANTO DI EBOLI E’ VITTORIA GRAZIE AL CORAGGIO DEI CITTADINI - MNaponiello : M5S, CAMMARANO: “SEQUESTRO IMPIANTO A EBOLI, RISULTATO FRUTTO DI SINERGIA TRA ISTITUZIONI E CITTADINI” -