Scontro tra aereo da turismo ed elicottero, condannato a 6 anni e 8 mesi il pilota. Giudice dispone l’interdizione alla professione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A un anno dalla tragedia sul ghiacciaio del Rutor il giudice per l’udienza preliminare di Aosta Davide Paladino ha condannato a sei anni e otto mesi di reclusione Philippe Michel, il francese di 65 anni, pilota e istruttore di volo che era imputato. Il 25 gennaio 2019 morirono sette persone nello Scontro tra un aereo da turismo partito da Megève (Francia) e un elicottero dell’eliski con base a Courmayeur (Aosta). Il pubblico ministero Carlo Introvigne aveva chiesto una pena di sette anni e due mesi di reclusione. Nel processo con rito abbreviato, Michel rispondeva del reato di disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato. Il giudice ha condannato Philippe Michel al risarcimento dei danni ai familiari delle vittime in sede civile, ordinando il pagamento di provvisionali per un ammontare complessivo di 5 milioni e 150 mila euro. L’imputato è stato inoltre ... ilfattoquotidiano

