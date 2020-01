Pavese narrato da “Fuoco Sacro-il talento e la vita” su laF (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (askanews) – Viaggio alla scoperta di Cesare Pavese. Lunedì 3 febbraio alle ore 21.10 in esclusiva su laF (Sky 135), torna la produzione originale laF – la TV di Feltrinelli “FUOCO Sacro – Il talento e la vita” – realizzata in co-produzione con EchiVisivi, con la narrazione appassionata dello scrittore Paolo Di Paolo. Dopo le puntate dedicate ad Alda Merini e Luciano Bianciardi, lunedì 3 febbraio è la volta di Cesare Pavese ed Elsa Morante – interpretati da Pietro De Silva e Sonia Bergamasco. In “Cesare Pavese – Da C. a C.” Pietro De Silva legge il grande poeta. “È la prima volta che faccio il consuntivo di un anno non ancora finito. Nel mio mestiere sono il re. In dieci anni ho fatto tutto. Se penso alle esitazioni di allora… Nella mia vita sono più disperato e perduto di allora. Che cosa ho messo ... notizie

Pavese narrato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pavese narrato