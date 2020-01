Pago contro Antonio Zequila e Patrick Pugliese: è lite al GF Vip 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, lite tra Pago e Antonio Zequila: “Non dire che non hai fatto niente” Si scaldano gli animi nella casa del Grande Fratello Vip ed è scoppiata la lite tra Pago e Antonio Zequila. Il prosciutto portato in Casa da Valeria Marini ha creato non pochi problemi. Il fidanzato di Serena Enardu ha accusato Er Mutanda di aver mangiato quattro fette di prosciutto. Antonio Zequila ha tentato di difendersi, ma Pago non ha mollato la presa dopo che l’uomo ha richiesto alla produzione le registrazioni di chi non tiene pulito il bagno e di chi mangia il cibo di più, non tenendo in considerazione la divisione dello stesso tra gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip: “Non parlare per gli altri come se tu non avessi fatto niente, ma qualcosa hai fatto anche tu. Tutti abbiamo peccato e non dire che non hai fatto niente”. Antonio Zequila attacca ... lanostratv

