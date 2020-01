Navi turche davanti la Libia: Erdogan minaccia la tregua (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’impressione è che, dopo la grande attenzione data al dossier libico tra lo scorso mese di dicembre e l’inizio del nuovo anno, adesso in Europa stia nuovamente calando il silenzio. Nel vecchio continente si è parlato, sia prima che dopo la conferenza di Berlino, di tregua ed di embargo delle armi, tutti obiettivi non solo poco raggiungibili ma nei fatti ben lontani dalla realtà. E tra una riunione e l’altra di ministri e rappresentanti diplomatici, a Tripoli alcune armi continuano ad essere usate ed altre invece continuano ad arrivare. Specialmente dalla Turchia. “Due fregate turche già a Tripoli” Nelle scorse ore a far tornare di attualità l’attivismo di Ankara, è stata un’indiscrezione trapelata da Al Arabiya. Secondo il canale con sede a Dubai, dalla Turchia starebbero continuando ad affluire uomini e mezzi a sostegno delle forze vicine al ... it.insideover

