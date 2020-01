Milano | la città in cui si vive meglio | ma l’aria è irrespirabile | è polemica

Milano svegliati : sei la città in cui si vive meglio in Italia - ma la tua aria è irrespirabile : L'aria a Milano è irrespirabile e nonostante gli interventi messi in atto da Regione e Comune la situazione non sembra migliorare. Eppure nel 2019 il capoluogo lombardo si è posizionato di nuovo al primo posto nella classifica sulla Qualità della vita, aggiudicandosi il titolo di città in cui si vive meglio in Italia: un controsenso difficilmente spiegabile, che rispecchia il cambiamento di una città che forse non lo sta facendo nel modo ...

Milano - famiglie abusive nei caseggiati Aler avevano 130 appartamenti di proprietà in città : Un vero e proprio business immobiliare quello di un gruppo di famiglie egiziane che dopo aver occupato abusivamente 130 appartamenti Aler in zona San Siro a Milano ne hanno acquistati altrettanti all'asta per poi affittarli. La vicenda, raccontata da Corsera, è venuta alla luce grazie a un'indagine interna di Aler.Continua a leggere

Ristoranti in zona Duomo a Milano : i consigli per un pasto nel cuore della città : Il capoluogo lombardo è una città molto conosciuta nel mondo perché ritenuta, appunto, capitale della moda. Molto importante oltre a ciò, però, è proprio il monumento che raffigura il luogo, il famoso e illustre Duomo. Grazie al suo stile estremamente impeccabile che lascia senza fiato, ogni anno viene visitato da migliaia e migliaia di persone, ovviamente anche provenienti dall’estero. Per chi però va per la prima volta o che non sa molto ...

Smog - dall’inizio dell’anno 5 città hanno già registrato 18 sforamenti dei livelli di PM10. Sono Frosinone - Milano - Padova - Torino e Treviso. Legambiente : 2019 anno nero. 26 i centri fuorilegge : Emergenza Smog sempre più cronica nelle città italiane. Dall’inizio dell’anno Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso hanno gia’ registrato 18 sforamenti per il PM10. E’ quanto emerge da “Mal’aria”, il report annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico in città. Il 2019 anno nero per la qualità dell’aria: 26 i centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili (PM10) sia per ...

Milano - sondaggio Ipsos : “L’operato di Sala piace al 69% dei cittadini. Il Pd primo partito - ma centrodestra avanti. Matteo Renzi al 2 - 5” : Il gradimento del sindaco Beppe Sala al 69% e il Pd primo partito, nonostante la scissione di Matteo Renzi che in città non piace proprio. L’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera sull’elettorato milanese fotografa una nuova crescita della “luce verde” all’operato del primo cittadino eletto nel 2016, che i cittadini di Milano vorrebbero di nuovo a Palazzo Marino per un secondo mandato invece che ...

Roma è la seconda città al mondo per ore perse nel traffico - Milano settima : la classifica Inrix : Gli automobilisti di Roma hanno perso nel traffico 254 ore a testa: lo stabilisce il Global card scorecard di Inrix, la classifica che analizza mobilità e congestione urbana in 38 Paesi nel mondo. L’Italia può vantare (si fa per dire) ben due città nella top ten: la capitale, seconda in classifica dopo Bogotà, e Milano, in settima posizione con 226 ore. “C’è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone ...

Roma è la seconda città al mondo per ore passate nel traffico : 254 all'anno per ogni cittadino. Milano al 7°posto : Roma e Milano nella top ten. Quale? Quella delle ore perse per ogni cittadino nel traffico sempre più congestionato. Leggi anche > Roma, voragine vicino al Colosseo: evacuato un...

Ristoranti particolari a Milano : i migliori locali della città : La città di Milano è da sempre una delle più visitate in Italia, sia perché città della moda, sua per i suoi monumenti e costruzioni architettoniche ineguagliabili. Grazie a queste caratteristiche, ogni anno, migliaia e migliaia di persone, dagli italiani agli stranieri, si recano qui per visitarla. Alla luce di questo sfrenato turismo, ne ha beneficiato anche l’arte culinaria che ha deciso di aprire tantissimi Ristoranti, ognuno diverso ...

I turisti amano la città di Milano : registrati numeri da record nel 2019 : Sono numeri da record quelli registrati a Milano nel 2019: durante tutto l’anno, infatti, sono stati 11 milioni i turisti che hanno visitato la città e l’hinterland. Il dato supera di quasi 10 punti percentuali (9,2%) i numeri registrati per l’anno 2018, quando furono 10.861.071 i visitatori che scelsero la città della Madonnina per trascorrere le loro vacanze. “Siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo per ...

Milano - vietato fumare alla fermata del bus : le città che hanno già dichiarato guerra alle sigarette : vietato fumare anche all'aperto, a partire dalle fermate di tram e autobus in città. Fa discutere la proposta del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che sarà presto discussa in consiglio comunale. Ma ci sono Paesi dove il divieto è già stato introdotto. E anche in Italia alcune città hanno dichiarato guerra alle sigarette.Continua a leggere

A Milano 5 milioni di fondi europei per la città dei bambini e dei ragazzi : Una città a misura di bambini, ragazze e ragazzi, dove tutti i minori abbiano un accesso facilitato ai servizi a

Milano peggio di città in Bangladesh e India? Sicuramente l’inquinamento dell’aria rappresenta un allarme per la città lombarda : La pagina Facebook ‘Aria di Milano’ ha pubblicato un’inquietante classifica sulle condizioni dell’aria della città lombarda. Secondo questa classifica, Milano sarebbe più inquinata di Nuova Delhi in India e di Lahore in Pakistan. Stando a quanto pubblicato dalla pagina Facebook ‘Aria di Milano’, una delle pagine sul noto social che si occupa di informare i […] L'articolo Milano peggio di città in ...

Carnevale 2020 Milano : tutti gli eventi in città : Cosa fare a Milano a Carnevale 2020? Semplice: godersi ancora questa festività quando nel resto delle città italiane è già finita. Ebbene sì, il Carnevale di Milano come ogni anno sembra essere un tantino in ritardo, eppure dietro questa scelta si nasconde una tradizione secolare. L’arcidiocesi del capoluogo della Lombardia infatti osserva il rito ambrosiano. Questa particolare usanza religiosa determina l’inizio della Quaresima la prima ...

Craxi - Sala : “Milano deve fare i conti con la sua figura. Serve un serio dibattito cittadino anche in Consiglio comunale” : Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “soprattutto Milano che è la sua città deve fare i conti con Bettino Craxi e anche il Paese deve farlo, ma soprattutto Milano”. Il sindaco lo ha spiegato nel corso della presentazione del libro di Claudio Martelli, ‘L’ antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione‘. “Non è un tema per riconciliarci, ma un modo per riprendere dal passato qualcosa di cui abbiamo ...