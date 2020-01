Meteo ROMA: buono mercoledì e giovedì, poi più nubi e locali precipitazioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà discreto mercoledì e ancor più soleggiato giovedì, poi ci sarà una nuova fase di maggiore grigiore a causa d'infiltrazioni umide atlantiche. mercoledì 29: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 21 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Sabato 1 febbraio: molto nuvoloso con pioviggine. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 11°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero ... meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - news_confusenet : Previsioni meteo Roma 29, 30 e 31 gennaio: arrivano i Giorni della merla, un assaggio di primavera - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma -