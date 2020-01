Malumori nella Lega nei confronti di Matteo Salvini. Critiche di Giorgetti alla campagna elettorale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I Malumori nella Lega e tra gli alleati per la sconfitta di Salvini in Emilia Dopo la sconfitta della Lega in Emilia-Romagna, nel Carroccio e tra gli alleati di Matteo Salvini crescono i Malumori per come l’ex ministro dell’Interno ha gestito la campagna elettorale. Secondo un retroscena pubblicato da La Repubblica, infatti, il leader leghista, una volta rientrato dall’Emilia-Romagna, avrebbe incassato le Critiche del suo braccio destro: l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il dirigente leghista avrebbe rimproverato Salvini per la sua campagna elettorale, considerata al di sopra delle righe. L’episodio della citofonata al Pilastro e i toni esasperati per tutta la durata della campagna elettorale, secondo Giorgetti, non avrebbero fatto altro che allontanare quegli elettori moderati che la Lega ancora non riesce a ... tpi

frances73686035 : @LaStampa Non ci sono malumori nella Lega ma solo qualche scoreggia di Maroni !! - LaStampa : Dalle cadute di stile alla scelta del candidato, il Capitano ha fatto diversi errori nella sfida dell’Emilia Romagn… - LaDamaRossa01 : “Poveri noi, condannati a sentire un po’ di più, a vedere un po’ più in là, a soffrire un po’ di più. Poveri noi,… -