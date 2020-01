M5s | al via le candidature regionali Crimi | “Restare uniti”

Quale sorte per il M5s : estinzione - mutazione o terza via? : (Foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Davvero il Movimento 5 stelle è finito, come dice stamattina Matteo Renzi e come vanno ripetendo da ore molti analisti e osservatori? Fughe dal partito, emorragie di deputati e senatori irretiti dalla Lega, correnti interne mai strutturate e dunque ancora più dannose, rischi di scissione e non ultimo, ovviamente, Luigi Di Maio che getta la spugna a pochi giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria. ...

Dopo il tonfo alle urne - M5s si interroga sulla "terza via" : Il governo deve andare avanti e lo deve fare fino alla scadenza naturale del 2023. Su questo, nella galassia M5s, sembra non esserci alcun dubbio. Si punta sui temi e sugli obiettivi da raggiungere, rivendicando quanto finora portato a buon fine. E il Movimento deluderà, spiega il capo politico reggente, Vito Crimi, chi lo dà per morto. Ma la discussione interna, Dopo il risultato delle regionali in Emilia Romagna e Calabria, è accesa. ...

M5s : Castelli - ‘terza via esiste - noi oltre consenso e contro lobby e potentati’ (2) : (Adnkronos) – “‘La terza via’ è quella che si prende ogni giorno la responsabilità di andare oltre il consenso pur di lottare contro potentati e grandi lobby – rivendica l’esponente M5S – Siamo noi. Quelli che da 10 anni percorrono una strada e che ora sono pronti per tracciarne una nuova, senza dimenticare che l’impossibile non esiste. Dopo il taglio dei parlamentari, altra nostra battaglia ...

M5s : Castelli - ‘terza via esiste - noi oltre consenso e contro lobby e potentati’ : Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Ieri ho seguito per un po’ la Maratona di Mentana. Un giornalista sosteneva come questi risultati dimostrino che la ‘terza via’ non esiste. E invece il Movimento 5 Stelle esiste proprio per questo. Da sempre. Vorrei ricordare che ‘la terza via’ ha permesso a questo Paese di trovare stabilità laddove una legge elettorale non garantiva la governabilità. ‘La terza ...

Via la tutela legale da Rousseau per Grillo? Il fondatore M5s e Casaleggio negano : «Ma c’è trattativa in corso» : Il Garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, con una nota congiunta smentiscono, come invece ipotizzato quest’oggi da un articolo del quotidiano La Verità, che ci sia stato un vertice fra i due per discutere della revoca delle tutele giuridiche al comico in caso di querele milionarie. «Per l’ennesima volta: non è assolutamente vero che Rousseau abbia tolto ...

La proposta del M5s a Milano - una via per Francesco Borrelli : “Simbolo di legalità - altro che Craxi” : Il Movimento 5 stelle ha presentato una mozione in Consiglio comunale per intitolare una via di Milano a Francesco Saverio Borrelli, l'ex procuratore capo della Repubblica scomparso lo scorso luglio. Fanpage.it ha contattato la consigliera Patrizia Bedori, prima firmataria della proposta: "Borrelli è il simbolo della legalità, la nostra è una controproposta dopo quella di intitolare la via a Craxi".Continua a leggere

Una via di Milano per Borrelli - il M5s presenta mozione in consiglio comunale : “Avviare l’iter” – FIRMA LA PETIZIONE DEL FATTO : Mentre è in corso la PETIZIONE del FATTO per chiedere al Comune di Milano di intitolare una strada all’ex procuratore capo Francesco Saverio Borrelli, il Movimento 5 stelle ha presentato in consiglio comunale una mozione con cui chiede al sindaco e alla giunta di “intraprendere l’iter per l’intitolazione di una via o una piazza” della città al magistrato di Mani Pulite, scomparso lo scorso 20 luglio. Secondo la mozione ...

Salvini - consigliere M5s citofona alla sede della Lega in via Bellerio : “Dove sono i 49 milioni?” : Il consigliere regionale del M5S Lombardia Marco Degli Angeli si è presentato questo pomeriggio in via Bellerio 41 a Milano, al quartier generale della Lega, e ha suonato al citofono. "Ho suonato per chiedere conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010. Ovviamente è una provocazione, non si risolvono i problemi degli italiani suonando ai citofoni".Continua a leggere

Di Maio - oggi il passo indietro : si dimette da capo politico M5s. Altri 2 deputati via : ROMA «Il mio compito di capo politico finisce qui». oggi pomeriggio, alle 17, al Tempio di Adriano Luigi Di Maio annuncia le sue dimissioni dalla guida del M5S. Uno strappo totale. Molto...

