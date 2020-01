Coronavirus, primo caso in Finlandia: aumentano i contagi in Francia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continuano le segnalazioni di nuovi casi di Coronavirus all’interno dei confini europei, con il primo caso confermato in Finlandia e nuovi contagi in Francia dove si è giunti a cinque persone infettate. La notizia del primo caso finlandese arriva direttamente dalla commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, che informando il Parlamento europeo riunitosi in seduta plenaria ha affermato la presenza di: “Quattro casi in Francia, quattro in Germania e un caso appena confermato in Finlandia”. Coronavirus: primo caso in Finlandia La commissaria Kyriakides ha inoltre aggiunto di essere certa che siano state prese le contromisure necessarie al fine di scongiurare un ulteriore diffondersi del virus. Al momento non si hanno. A portare il virus in Finlandia sarebbe stata una donna cinese di 32 anni, residente nella città di Saariselka e ritornata nel paese nordico il 23 ... notizie

