Complicanza da influenza: morta a Treviso una bimba di 10 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tragedia a Treviso, dove una bambina di dieci anni è morta in seguito ad una Complicanza sopraggiunta dopo l’influenza. Si tratta di una patologia che ha causato una severa compromissione cerebrale con interessamento dei centri vitali. morta a Treviso per Complicanza da influenza La piccola aveva iniziato ad accusare febbre alta nella serata di sabato 25 gennaio 2020. Ma a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, il giorno seguente i genitori l’avevano portata in Pronto Soccorso. I medici si sono subito accorti della gravità della situazione tanto che a distanza di poche ore dall’arrivo in ospedale la bimba è andata in coma. Il personale ha fatto di tutto per evitare il peggio ma la Complicanza progredita in pochissime ore ha reso inefficace qualsiasi tipo di terapia e il decesso è sopraggiunto nel pomeriggio di martedì 28. Gli esami effettuato sul corpo ... notizie

Today_it : Rara complicanza dell'influenza, muore bimba di 10 anni: 'Encefalite' - gfrancione11 : RT @ilmessaggeroit: Influenza, bambina di 10 anni muore in ospedale per una complicanza - ilmessaggeroit : Influenza, bambina di 10 anni muore in ospedale per una complicanza -