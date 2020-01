«Voli troppo basso»: il dialogo tra il pilota dell’elicottero di Kobe Bryant e la torre di controllo – Il video (Di martedì 28 gennaio 2020) Questo l’ultimo audio tra il pilota dell’elicottero, che a Los Angeles stava trasportando Kobe Bryant insieme ad altri otto passeggeri, compresa Gianna, la figlia di 13 anni, e la torre di controllo. Uno scambio di comunicazioni che appare tranquillo almeno fino a quando il pilota chiede il cosiddetto «flight following», ovvero un contatto regolare con i controllori. «Al momento sei ancora a un livello troppo basso per il flight following» gli rispondono. Probabilmente l’elicottero era troppo basso per essere avvistato dal radar di controllo del traffico aereo. Come si sente dall’audio, a un certo punto si perde il contatto tra pilota e torre di controllo. Non c’è più niente da fare, il controllore non ottiene più risposta dall’elicottero. Poi lo schianto. Leggi anche: Kobe Bryant, New York rinomina la fermata della metro in omaggio alla ... open.online

