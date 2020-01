Sbaglia stazione dove scendere, si aggrappa al treno in corsa, cade e muore: lo trovano dopo 8 giorni (Di martedì 28 gennaio 2020) Hook: Trovato dopo 8 giorniTragica fine per un cittadino albanese di 58 anni, venuto in Italia per trovare la figlia e un fratello. Di lui si erano perse le tracce domenica 19 gennaio, poi la tragica scoperta treno scomparso Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/01/28/si-aggrappa-al-treno-cade-e-muore-lo-trovano-dopo-8-giorni/Sbaglia la stazionee si aggrappa al trenoMorto lungo i binari Luoghi: Pescia Pistoia ilgiornale

