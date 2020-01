Programmi tv | Mercoledì 29 gennaio 2020 | Stasera in tv

Stasera in tv mercoledì 22 gennaio 2020 - Programmi e film : Chi vuole essere milionario - L’amica geniale - Coppa Italia : Stasera in tv 22 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 22 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 22 gennaio 2020. Su Italia1 «Jason Bourne» : Jason Bourne Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Juventus vs Roma Secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma. Le due squadre si sono già affrontate 16 volte nella Manifestazione e sono in perfetto equilibrio con 7 vittorie a testa e due pareggi. Rai2, ore 21.20: L’Amica Geniale - Replica Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le ...

Stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2020 - Programmi e film : Heidi - Grande Fratello Vip 2020 : Stasera in tv 15 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Programmi TV di stasera - mercoledì 15 gennaio 2020. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Juventus vs Udinese Nuova sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus di Sarri, fresca campione d’inverno, sfida l’Udinese di Gotti. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, le interviste a bordo campo sono di Aurelio Capaldi e Alessandro Antinelli. Rai2, ore 21.20: L’Amica Geniale - Replica Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con ...

Stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2020 - Programmi e film : Heidi - Grande Fratello Vip 2020 : Stasera in tv 8 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Programmi TV di stasera - mercoledì 8 gennaio 2020. Su Rai2 in replica la prima stagione de «L’Amica Geniale» : L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: Heidi Film di Alain Gsponer del 2015, con Bruno Ganz, Anuk Steffen. Prodotto in Germania/Usa. Durata: 121 minuti. Trama: La piccola Heidi vive con il nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme a Peter, il suo migliore amico, è felice e si gode le caprette e i monti. Tutto cambia però quando la zia di Heidi decide di portarla a Francoforte. Qui piano piano si ambienterà conoscendo un’altra ...

Guida Tv mercoledì 8 gennaio 2020 - i Programmi di oggi : programmi tv di oggi mercoledì 8 gennaio – Natale Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Heidi Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×01-02 (qui le trame) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Grande Fratello Vip 4 1a Puntata (qui i concorrenti – qui le info) Rete 4 ore 21:30 L’uomo di neve 1a Tv Italia 1 ore 21:20 Safe La7 ore 21:15 Atlantide Speciale Tv8 ore 21:30 Karate Kid – per ...

Stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2020 - Programmi e film : Roberto Bolle - 911 - Qua la zampa : Stasera in tv 1 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky