Note su “La parabola dei tre anelli” di Roberto Celada Ballanti (Di martedì 28 gennaio 2020) Il volume “La parabola dei tre anelli – Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra Oriente e Occidente” di Roberto laprimapagina

SanremoRai : Cuori, like, emoji, app. Parliamo per immagini e ascoltiamo note vocali. La musica, le serie tv, il cinema: tutto a… - HuffPostItalia : 'L'arroganza e il suonare ai citofoni non hanno pagato'. La festa di Bonaccini sulle note di Vasco - SkyArte : Il 25 gennaio 1882 nasce #VirginiaWoolf. La ricordiamo con una delle sue citazioni più note. -