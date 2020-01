Migranti, la Alan Kurdi attraccherà a Taranto con 403 persone (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono circa 643 i Migranti a bordo delle tre navi delle ONG attualmente in servizio nel Mar Mediterraneo - la Ocean Viking, la Open Arms e la Alan Kurdi - per il salvataggio dei Migranti in difficoltà e nelle prossime ore una di quelle, la Ocean Viking di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, sbarcherà nel porto di Taranto con a bordo 403 persone.L'assegnazione del porto di Taranto alla Ocean Viking è arrivata oggi da parte del Ministero dell'Interno guidato da Luciana Lamorgese e già nelle prossime ore l'imbarcazione giungerà presso il porto pugliese, dove inizieranno le operazioni di sbarco per i 216 uomini, le 38 donne e i 149 bambini a bordo. blogo

