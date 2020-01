Luigi Berlusconi verso l’altare: ecco con chi si sposa (Di martedì 28 gennaio 2020) Luigi Berlusconi ha deciso: è arrivato il momento di procedere verso l’altare e ufficializzare quindi il matrimonio. Il settimanale Chi rivela che l’ultimogenito dell’ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, sposerà la storica fidanzata Federica Fumagalli la prossima estate. La coppia, formatasi circa 9 anni fa, ha concretizzato l’idea proprio la giornata di Natale quando il futuro sposo ha organizzato la proposta di matrimonio. L’amore tra i due è sbocciato all’università, quando entrambi studiavano alla Bocconi di Milano. ecco la nuova residenza scelta dalla coppia Luigi e Federica, una volta sposati, andranno a vivere nella villa di via Rovani di proprietà di Silvio Berlusconi che adesso è in ristrutturazione. Sono tanti i gossip delle ultime ore: tanti suppongono anche in una possibile gravidanza della donna, smentita ... trendit

