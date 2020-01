Le regionali in Emilia Romagna spaccano il centrosinistra irpino (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl dato, venuto fuori dall’ultima consultazione elettorale, divide, ancora una volta il Partito Democratico in provincia di Avellino. Il presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio e i consiglieri regionali Maurizio Petracca ed Enzo Alaia, mettono al primo posto la riconferma del governatore Vincenzo De Luca. Gli esponenti del cosiddetto centrosinistra alternativo, ovvero il sindaco del capoluogo Gianluca Festa, l’ex deputato Angelo Antonio D’Agostino e il dirigente cittadino Livio Petitto insieme al suo riferimento politico Umberto Del Basso De Caro, invece, sarebbero pronti a sacrificare l’esecutivo uscente per salvare la grande coalizione-progressista, ovvero quella capace di mettere insieme Pd, Movimento 5 Stelle e sardine, che in Emilia come in Campania, sarebbe l’unica strada per battere il centrodestra e fermare l’avanzata di Salvini. Il tempo, ... anteprima24

