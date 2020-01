Il coraggio della donna di origini ebraiche insultata con una scritta: «Non la cancellerò, è testimonianza» (Di martedì 28 gennaio 2020) Ha davvero scatenato un moto di ribrezzo la scritta lasciata nella giornata di ieri sul muro di un appartamento di Torino. Nel giorno della memoria, in cui si ricordano i crimini dell’olocausto, Maria Bigliani si è accorta di una frase scritta con un pennarello nero sulla parete del suo appartamento situato all’interno di un condominio. Parole lapidarie e terribili: «Crepa sporca ebrea». LEGGI ANCHE > «Qui abita un ebreo»: la scritta antisemita sulla porta del figlio di una deportata a Mondovì scritta contro ebrea a Torino: «Non ho fretta di cancellarla» La donna ha subito fatto denuncia alla Questura di Torino, con le prove documentarie raccolte dalla Digos. Ma, oggi, afferma che non cancellerà quella scritta. Raggiunta da Repubblica, la donna ha spiegato innanzitutto cosa è successo e come si è accorta di quel messaggio. Ritiene di essere la destinataria, dal momento ... giornalettismo

