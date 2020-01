Giulio Raselli ha una bambina | l’inattesa scoperta dopo la scelta di Uomini e Donne

Uomini e Donne - Giovanna nuova tronista : la reazione di Giulio Raselli : Sarà Giovanna Abate la prossima tronista di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni, dopo il rifiuto di Giulio Raselli – che le ha preferito la rivale Giulia D’Urso – l’ex corteggiatrice è stata scelta dalla redazione per sedersi sull’ambitissima sedia rossa. E trovare, si spera, l’uomo con cui essere finalmente felice. Una scelta che in molti telespettatori e fan del programma si aspettavano e che, ancor più fortemente, auspicavano. La ...

Giulia D’Urso e Giulio Raselli : l’annuncio inaspettato dopo pochi giorni di relazione (FOTO) : Lo scorso lunedì, 20 gennaio, Giulio Raselli ha compiuto la sua scelta, che si è rivelata essere Giulia D’Urso. I due ragazzi, quindi, si stanno conoscendo al di fuori delle telecamere e stanno godendo appieno della compagnia reciproca. I fan, però, sono molto curiosi di sapere come stiano procedendo le cose tra loro, quali siano i progetti futuri e i prossimi spostamenti. Per tale ragione, ieri sera, l’ex corteggiatrice si è ...

Uomini e Donne : Giovanna è la nuova tronista - l’opinione di Giulio Raselli : Giulio Raselli ha dato la sua opinione sul fatto che Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice, sia diventata la nuova tronista Uomini e Donne: Giovanna è la nuova tronista, l’opinione di Giulio Raselli Pochi giorni fa è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Il tronista ha detto a Giovanna che il suo cuore era occupato dall’altra persona e parlando con Giulia le ha confessato di essersi innamorato di lei. La ragazza gli ha detto di ...

Giulio Raselli innamorato di Giulia/ 'Ho scoperto tante cose di me. Sono diverso' : Giulio Raselli ringrazia tutti dopo aver scelto Giulia D'Urso a Uomini e Donne: 'Sono una persona diversa grazie a voi. Ho scoperto tanto'

Giulio Raselli e Giulia innamorati dopo la scelta - l’ex tronista commenta la reazione di Giovanna : “Mi dispiace che abbia reagito così male” : Giulio Raselli e Giulia D’Urso parlando del loro amore dopo la scelta, lui dice la sua sulla reazione di Giovanna Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso, coppia nata pochi giorni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due hanno parlato della loro relazione in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista dopo ...

U&D Giulio Raselli risponde a Giovanna dopo la scelta : “Non ha rispettato i miei sentimenti” : dopo l’intervista a Giovanna Abate, anche Giulio Raselli si è lasciato molto andare su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista ha fatto il punto della situazione sul suo percorso e poi ha risposto all’Abate a seguito delle sue dichiarazioni post scelta. Raselli è sembrato alquanto fermo sulla sua posizione, sta di fatto che non ha mostrato nessun segno di pentimento nel modo in cui ha trattato la non scelta. Il ragazzo ha, anzi, ...

Trono Classico | Giovanna sulla scelta di Giulio Raselli : “E’ di ormone” : Trono Classico | Giovanna Abate, sulle pagine del magazine dedicato a Uomini e Donne, ha commentato la scelta di Giulio Raselli di fidanzarsi con Giulia D’Urso piuttosto che con lei Finalmente Giovanna Abate di Uomini e Donne ha commentato la scelta di lunedì scorso di Giulio Raselli al Trono Classico. L’ex corteggiatrice, intervistata dal magazine […] L'articolo Trono Classico | Giovanna sulla scelta di Giulio Raselli: ...

