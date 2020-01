Disuguaglianze, il neoliberismo ci rende schiavi e contenti. E lo Stato non fa nulla a riguardo (Di martedì 28 gennaio 2020) Va bene, sarò diventato un vecchio brontolone, ma non riesco a non indignarmi per l’ennesima prova che il sistema capitalistico non funziona. L’ultimo resoconto Oxfam sulle diseguaglianze ci ha fatto discutere per il fugace momento di un giorno, poi grazie e arrivederci. Tutto come prima. Nessuno che trovi scandaloso che l’1% della popolazione mondiale possieda più del doppio di quanto possiedano quasi 7 miliardi di persone, ossia la quasi totalità di coloro che vivono su questo pianeta. L’1%! “Se lo meritano, perché hanno saputo costruire qualcosa”; “sono capaci”; “è la legge del mercato”: queste sono le varie scemenze che ci sentiamo ripetere da chi – pur non rientrando affatto il quell’1%, lo giustifica sperando forse di farne parte un giorno. Sono purtroppo lontani e dimenticati i tempi di Adriano Olivetti, quando raccomandava che il compenso ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : TUTTO COME PRIMA 'C'è ancora chi insorge alla parola 'patrimoniale', invece dovrebbe farci schifo che molti siano c… - TutteLeNotizie : Disuguaglianze, il neoliberismo ci rende schiavi e contenti. E lo Stato non fa nulla a… -