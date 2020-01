Damascelli: il Napoli di Gattuso scherza la Juve e dimostra che Sarri non ha i fondamentali per guidarla (Di martedì 28 gennaio 2020) Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive dell’ironia del destino nell’ultima giornata di campionato. L’Inter di Conte è stata beffata dall’ex Nainggolan, con “qualche conto in sospeso”, che prima ha fatto pagare la Roma e ora anche i nerazzurri. “quel gol di Nainggolan è proprio un segno beffardo che ricorre puntualmente nel gioco del calcio, l’ex, venduto, ripudiato, bocciato, l’ex che ti mette nei guai e ti fa saltare i nervi, già scoperti a prescindere grazie all’accumulatore salentino la cui fuga dinanzi alle proprie responsabilità o errori fa parte del repertorio”. L’altro scherzo del destino si è consumato al San Paolo. “Rino Gattuso, un altro ritenuto modesto, mediocre, inadatto a gestire le vicende milaniste, si è preso la bella rivincita in tre giorni, prima eliminando la Lazio dalla coppa Italia quindi smascherando la ... ilnapolista

