Calciomercato Parma | ufficiale il rinnovo di Bruno Alves

Bruno Alves indosserà la maglia del Parma anche nella prossima stagione. Il club ducale ha ufficializzato in un comunicato il rinnovo del contratto dell'esperto centrale portoghese fino al 2021. Il tempo sembra essersi fermato per un calciatore che a novembre spegnerà 39 candeline sulla torta. Anche lui, come il connazionale e amico Ronaldo, sembra giovare ancora di una forma fisica eccezionale che gli permette di continuare a giocare ad alti livelli.

FabrizioRomano : Il portiere Ionut Radu al Parma dall’Inter, affare in chiusura a sorpresa ? @DiMarzio @SkySport #Inter #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, vicino Ionut #Radu del #Genoa (via #Inter) - DiMarzio : Dopo l'infortunio di #Inglese, il #Parma punta a #Esposito dell'#Inter per rinforzare l'attacco ?? -