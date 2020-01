Biasin: il problema della Juve non è Sarri, ma chi l’ha messo sulla panchina bianconera (Di martedì 28 gennaio 2020) Su Libero Fabrizio Biasin scrive di Sarri. Il problema della Juve, dice, non è il tecnico, ma chi lo ha messo alla guida dei bianconeri, ovvero la società. Biasin scorre tutti i giudizi dati dalla stampa finora sul tecnico di Figline e sulla sua Juve. Giudizi estremamente altalenanti, a seconda dell’andamento delle partite. Per poi concludere dicendo che anche se finora non si è visto il bel calcio a cui ci ha abituati, non gli si poteva chiedere di più. “È arrivato da «marziano»a stagione praticamente iniziata in un ambiente dove storicamente il «bel calcio» interessa solo se abbinato ai risultati; s’è beccato la polmonite, ha dovuto fare i conti con un mercato che ha portato diversi giocatori, quasi tutti non adatti alla sua idea di calcio”. C’erano tutte le premesse perché partisse con difficoltà, continua, e invece Sarri ha portato la Juve in scioltezza agli ottavi ... ilnapolista

