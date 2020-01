Virus Cina, spray protettivo messo a punto a Shanghai: in settimana nuova riunione dell’oma (Di martedì 28 gennaio 2020) “Uno spray antivirale contro il coronaVirus è stato sviluppato nel Centro clinico di Salute pubblica di Shanghai: può essere spruzzato in gola come scudo contro il Virus. Lo spray può aiutare notevolmente a proteggere il personale medico impegnato in prima linea” contro l’epidemia, “ma per ora la produzione di massa per uso pubblico non è disponibile”. Lo annuncia su Twitter il ‘People’s Daily’, il principale quotidiano cinese. Nel frattempo Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms afferma all’Ansa: “La situazione e’ in continua evoluzione e il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della sanita’ (Oms), Tedros, si trova in questi giorni in Cina, per verificarla sul luogo. Al suo rientro, verso meta’ o fine di questa settimana, verra’ convocato nuovamente il Comitato ... meteoweb.eu

