Turista cinese sviene in Autogrill, scatta allarme Coronavirus: area di servizio chiusa (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'episodio lungo la A11. Quando una Turista cinese si è sentita improvvisamente male ed è svenuta, è subito scattato l'allarme per l'eventualità di trovarsi di fronte a un caso di Coronavirus. Mentre la donna veniva soccorsa, l'intero Autogrill è stato fatto evacuare e poi chiuso alla clientela in attesa delle verifiche cliniche del caso. fanpage

