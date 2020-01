Smog, Coldiretti: “Pesa il meteo estremo con 1 mese senza piogge” (Di lunedì 27 gennaio 2020) A favorire lo Smog è anche un inverno dal meteo estremamente mite con elevate temperature massime, assenza di venti e da oltre un mese mancanza di piogge significative. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di un inverno anomalo che condiziona la vita sia in città che in campagna. Un evento estremo che conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolinea la Coldiretti – con una marcata tendenza al surriscaldamento ma anche con la più elevata frequenza di fenomeni eccezionali con sfasamenti stagionali su temperature e precipitazioni ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità. Nell’anno appena trascorso l’Italia ha registrato un aumento record del +156% di ondate di calore e di gelo, tornado, tempeste di pioggia, grandine rispetto a cinque anni fa secondo l’analisi Coldiretti sulla banca dati europei degli eventi estremi ... meteoweb.eu

GiornaleLazio : SMOG: COLDIRETTI, IN ITALIA SOLO 32,8 MQ VERDE A TESTA - Marodiel : Piante 'mangia-smog' per pulire l'aria malata: nella Bassa le prime coltivazioni di Paulownia - osannacremonesi : Piante 'mangia-smog' per pulire l'aria malata: nella Bassa le prime coltivazioni di Paulownia -