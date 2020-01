Regionali, De Luca: La vittoria di Bonaccini in Emilia? Un messaggio per tutti. Vince la concretezza (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Si è dimostrato che alla fine i cittadini ragionano su problemi concreti dei loro territori, non su questioni ideologiche o di schieramento politico. La battaglia, lo sapevamo tutti, era in Emilia Romagna e lì questa concretezza è stata impressionante”. Così il governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa al teatro Bellini di Napoli, commenta i risultati delle elezioni Regionali di ieri. “I cittadini – sottolinea il presidente della giunta regionale – hanno ragionato sulla sanità, sui trasporti, sulla scuola, sulla cultura della loro Regione e questo è stato Vincente, così come il modo con cui (il presidente riconfermato Stefano Bonaccini, ndr) ha svolto questa campagna elettorale. Sono convinto che ormai da un po’ di tempo l’Italia abbia bisogno di serenità”. De Luca non si esprime sul risultato ... ildenaro

luca_vidoni : Il centrodestra non riesce a vincere in Emilia Romagna ma la coalizione cresce di 20 punti percentuali rispetto all… - FDI_Parlamento : #Regionali2020. @ciriani_luca: #FdI unico partito del #centrodestra che cresce. Premiata coerenza e trasparenza pol… -