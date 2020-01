Momenti di paura per Vittorio Cecchi Gori: è successo da Barbara D’Urso. Si è temuto, visti i precedenti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Puntatona quella di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 26 gennaio. Tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’era Paola Barale che ha confessato di aver sofferto molto per i suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan, ma anche Vittorio Cecchi Gori. Dopo il confronto con Rita Rusic e dopo essere stato al centro della discussione nel confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic, Cecchi Gori ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità. Proprio prima di sottoporsi alla macchina della verità, Vittorio Cecchi Gori ha avuto un piccolo problema. Ma che cosa è successo? Nulla di che, ma quanto è bastato per aver fatto spaventare sia il diretto interessato che Barbara D’Urso e il pubblico in studio. Mentre si stava sedendo sulla poltrona del programma, accompagnata da Barbara D’Urso, l’ex presidente della Fiorentina stava per cadere. Per fortuna accanto a lui c’era Barbara D’Urso che ha evitato il ... caffeinamagazine

