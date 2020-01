Maxis, sviluppatore di The Sims è alla ricerca di personale per una nuova IP: si tratta di The Sims 5? (Di lunedì 27 gennaio 2020) EA Maxis, lo studio dietro l'acclamata serie The Sims, sta lavorando a una nuovissima IP, secondo le inserzioni di lavoro dello sviluppatore pubblicate sul sito Web di EA Careers. Notato per la prima volta da un utente su Reddit, una serie di domande di assunzione presso EA Maxis rivelano che lo studio sta sviluppando un "nuovo titolo non ancora annunciato", che chiede una serie di figure specificamente esperte nella creazione di "eccellenti esperienze utente per la nuova IP". Purtroppo, non vengono fornite molte altre informazioni su ciò che questo nuovo progetto potrebbe essere, anche se gli elenchi sembrano enfatizzare lo sviluppo di "effetti visivi del mondo reale", tra cui "fumo, fuoco, nuvole, acqua, vapore ed esplosioni".Si parla anche di "lanciare un servizio live" che, data la storia di EA con l'uscita di Anthem, probabilmente non sembra una buona notizia per i fan di lunga ... eurogamer

Eurogamer_it : #TheSims5 potrebbe essere realtà? Maxis alla ricerca di personale per una nuova IP. -