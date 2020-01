L’Italia trema ancora: due scosse ravvicinate, l’ultima ieri sera (Di lunedì 27 gennaio 2020) Piccola scossa di terremoto in Romagna: alle 17 e 26 di oggi, domenica 26 gennaio, la terra ha tremato a Rimini, Riccione, Cattolica, Gabicce e numerosi comuni dell’entroterra. L’istituto nazionale di vulcanologia (INGV) ha rilevato una magnitudo di 3.0 e una profondità di 26 chilometri. L’epicentro è stato individuato due chilometri a nord di Montefiore Conca. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione anche a San Marino e nella Valconca. La lieve magnitudo non ha provocato nessun danno ma solo qualche istante di lieve preoccupazione tra i cittadini che hanno sentito la terra tremare, seppur leggermente, sotto i loro piedi. Solo due giorni prima, il 26 gennaio, un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.4 era stata registrata dall’Ingv tra le province di Ravenna e Forli’-Cesena, in Emilia Romagna, ed avvertita dalla popolazione. L’epicentro era tra i comuni di Cervia, ... caffeinamagazine

