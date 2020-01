Impeachment, Bolton in un libro: “Trump vincolò aiuti a Kiev ad aperture inchieste sui Biden” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo rivela il New York Times. I democratici in Congresso: «L'ex consigliere per la sicurezza nazionale testimoni al processo» lastampa

riotta : Se seguite #impeachment @realDonaldTrump occhio a rivelazione ex consigliere #Bolton su concessioni aiuti #Ucraina… - Agenzia_Ansa : #Impeachment I #Democratici chiedono all'ex capo della Sicurezza #Bolton di testimoniare su #Trump e #Ucrainagate… - LaStampa : Lo rivela il New York Times. I democratici in Congresso: «L'ex consigliere per la sicurezza nazionale testimoni al… -