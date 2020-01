Giulia Provvedi Instagram, perizoma rosso in pizzo sgambatissimo: «L’intimo vince su tutto» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alle foto tenerissime con il pancino di Silvia in vista per le prime volte sull’account Instagram, Giulia Provvedi risponde con un’immagine sensualissima e piccante insieme al fidanzato Pierluigi Gollini. La notizia della gravidanza della mora de Le Donatella è ormai confermatissima e i primi scatti ‘ufficiali’ sul profilo di coppia hanno finalmente provato i rumors e le indiscrezioni lanciate da Chi già da qualche settimana. Niente più foto ‘hot’ tra gemelline si prevede dunque, almeno per ora. E così la biondina del duo modenese cambia partner. Meno appetibile per i maschietti, ma comunque molto apprezzato da un punto di vista calcistico. Giulia Provvedi Instagram, tanta invidia per il fidanzato L’ultimo scatto condiviso sull’account Instagram delle sorelle Provvedi ritrae infatti Giulia insieme al fidanzato, il calciatore Gollini, reduce da una vittoria schiacciante con il Torino ... urbanpost

