Gasperini a DAZN: «Col Napoli la partita della svolta» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN delle principali tappe all’Atalanta. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN riavvolgendo il nastro delle sue stagione all’Atalanta. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro. «Atalanta-Palermo è stata una delusione incredibile. Credo che fossero già stati contattati altri allenatori, era tutto pronto per il cambiamento. Mi ha aiutato anche a dare una svolta. Ci siamo presentati alla vigilia del match con il Napoli con tanti giovani. Senza quella gara probabilmente ci sarebbe stata un’altra storia». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

