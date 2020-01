Coronavirus, a Malpensa i controlli su un volo arrivato da Hong Kong (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da giorni i controlli contro il Coronavirus sono arrivati anche negli aeroporti italiani. Un video (ripreso anche da Storyful) mostra le autorità italiane, con indosso una tuta di decontaminazione, controllare a bordo di un aereo i passeggeri appena arrivati da Hong Kong (DAL PRIMO CASO AI CONTAGI: LE TAPPE - VIRUS CINA: INCUBAZIONE, SINTOMI E COME SI TRASMETTE - I MEDICI EROI). Le immagini sono state realizzate da una passeggera e condivise su Twitter. A Hong Kong otto persone sono state contagiate dal virus che è partito da Wuhan, in Cina, e ha provocato decine di morti (I CONTAGI NEL MONDO - IN ASIA CAPODANNO CON LE MASCHERINE - BURIONI: TRASMISSIONE ANCHE SENZA SINTOMI). tg24.sky

