Cisco crea a Milano il primo centro europeo per la cybersecurity (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ingresso del nuovo centro Cisco a Milano (foto ufficio stampa) Sicurezza, competenze e impatto sociale: sono i tre pilastri del primo centro di co-innovazione Cisco dedicato alla cybersecurity in Europa, inaugurato a Milano con la visita del ministro dell’Innovazione Paola Pisano e dell’amministratore del gruppo Chuck Robbins. La struttura si trova nel Museo nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in base a un accordo di tre anni, e fa parte di una rete di altri undici centri sparsi nel mondo. Il progetto rientra nel programma Digitaliani, lanciato dalla compagnia americana nel 2016 con un investimento di 100 milioni di dollari per attività di formazione e “reskilling” nell’ambito del Digital country acceleration program (Dca). Avviato in 32 Paesi del mondo il Dca conta 475 progetti, di cui 53 solo in Italia, anche con Enel e Tim. ... wired

Cisco crea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cisco crea