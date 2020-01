Calciomercato Napoli, compaiono nuovi nomi in entrata sul taccuino di Cristiano Giuntoli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Calciomercato del Napoli continua a muoversi in questa sessione di mercato. Dopo Matteo Politano, potrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro che sostituirebbe finalmente Faouzi Ghoulam. Il nome nuovo per la corsia mancina è quello di Dimitris Giannoulis, in forze al Paok Salonicco ed elemento fisso della nazionale greca. Il suo nome si aggiunge a quelli di Kostas Tsimikas e Leonardo Koutris sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, gli azzurri stanno pensando anche ad Andrea Pinamonti come alternativa ad Andrea Petagna, più difficile da raggiungere. Il Napoli ha già offerto 4 anni e mezzo di contratto al giocatore e pagherebbe tranquillamente i 18 milioni di Euro dell’obbligo di riscatto al Genoa. Attualmente il calciatore è in prestito dall’Inter. In ogni caso, le priorità rimangono altre, anche perché Fernando Llorente ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Matteo Politano al Napoli! Affare fatto come annunciato ieri da @DiMarzio: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni d… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Napoli alza l’offerta per #Petagna: la risposta della #Spal - DiMarzio : #Napoli, #Mateta il nome nuovo per l'attacco -