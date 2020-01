Brescia, trovata morta in un parco: si indaga per l’omicidio di Francesca Fantoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si indaga sulla morta di una donna di 39 anni, Francesca Fantoni, il cui cadavere è stato ritrovato in un parco di Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ipotesi avanzate dagli inquirenti, si tratterebbe di omicidio. Donna scomparsa a Bedizzole, ritrovato il cadavere I primi segnali che a Francesca Fantoni potesse essere accaduto qualcosa erano arrivati sabato sera quando la donna è del tutto scomparsa. Dopo ore di apprensione di fronte al mancato ritorno a casa della donna che, sabato sera, doveva incontrarsi alle 19 con gli amici per un aperitivo, il sospetto. Poi la drammatica scoperta all’interno di un parco di Bedizzole dove è stato ritrovato il suo corpo privo di vita. Segni di violenza sul corpo, si indaga per omicidio Quando i genitori della donna avevano denunciato la scomparsa della figlia, avevano fatto presente ai Carabinieri del lieve disagio ... thesocialpost

LaStampa : Francesca Fantoni la donna di Bedizzole (Brescia) scomparsa sabato e ritrovata senza vita in un parco di Bedizzole… - MediasetTgcom24 : Brescia, donna trovata morta in un parco #Brescia - leggoit : Brescia, Francesca Fantoni trovata #morta in un parco: la 39enne era #scomparsa da casa da due giorni -