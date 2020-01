Viterbese-Catania: probabili formazioni, quote e pronostico (Di domenica 26 gennaio 2020) Viterbese-Catania: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 26 Gennaio alle ore 15.00, si disputerà il match Viterbese-Catania, valido per la 23esima giornata di Serie C. La Viterbese al momento ha conquistato 29 punti in 22 gare piazzandosi al nono posto della classifica di questo gruppo C. Per i laziali sarà fondamentale il mercato di riparazione per migliorare la propria difesa e sostituire i giocatori ceduti, ma l’obiettivo playoff è assolutamente alla portata per questo ambizioso club. Nelle ultime cinque partite sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Dall’altra parte, al momento il Catania occupa la settima posizione in classifica con 33 punti all’attivo. I siciliani, già alle prese con problemi societari e inconvenienti dettati dal calciomercato, dovranno anche fare a meno di Saporetti e Welbeck, fuori per infortunio. ... termometropolitico

