Shopping con banconote false: in manette un 36enne (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Un trentaseienne della provincia di Salerno è finito in manette dopo essere stato sorpreso a fare acquisti con banconote false. Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Benevento, coordinati dal Vice Questore Flavio Tranquillo, hanno infatti arrestato, in flagranza di reato una persona per spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate. La persona tratta in arresto, che annovera precedenti per reati analoghi, nel tardo pomeriggio di ieri ha effettuato degli acquisti in un negozio in Viale Principe di Napoli. In particolare, ha acquistato slip e calzini con una banconota di 100 euro falsa e ricevendo in resto 92 euro puliti. Subito dopo è andato via a bordo della propria autovettura, allorquando, fermato per un controllo da una volante in via Torre della Catena, a seguito di approfondita perquisizione è stato trovato ... anteprima24

promuoviMe : Logitech G332 Cuffie con Microfono per Gaming... ?? In OFFERTA a €39 invece di €61 (36%) ?? - waltzandtwist : @averagesweetpea poi io non sono nessuno ma se posso permettermi un consiglio inizia a seguire per esempio su ig o… -