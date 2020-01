Sci alpino, orari e programma slalom Schladming 2020: data, tv e streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) Si conclude il fine settimana sulle nevi austriache di Kitzbuhel, ma non è ancora tempo di salutare la Nazione bianco-rossa. Martedì, infatti, sarà tempo dell’immancabile slalom in notturna di Schladming, una delle tappe più affascinanti e iconiche della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sotto la luce dei riflettori assisteremo all’ennesimo duello tra Clement Noel e Daniel Yule, con Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault a caccia di punti importanti per la lotta verso la Sfera di Cristallo. Gli italiani, invece, cercheranno di rifarsi dopo la pessima prova di Wengen, nella quale sono arrivate poche gioie e molti dolori. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante ... oasport

Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - RaiSport : ??Tripletta azzurra ???? a #Bansko Trionfo di Elena #Curtoni davanti a @BassinoMarta e @FedeBrignone Leggi la notiz… - Fisiofficial : BRIGNONE È SUPER ANCHE A BANSKO! FEDERICA SI ARRENDE SOLO ALLA SHIFFRIN. MOLTO BENE ANCHE CURTONI E BASSINO ??????… -