Morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero

Kobe Bryant - Tmz : “ Morto in un incidente con l’elicottero” : Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. A diffondere la notizia è il sito web Tmz che fornisce una minima ricostruzione. L’ex stella della Nba stava viaggiando sul mezzo privato con altre tre persone e il pilota, quando il velivolo è precipitato. Nessun sopravvissuto. L'articolo Kobe Bryant , Tmz: “Morto in un incidente con l’elicottero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

