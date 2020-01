Macron in difficoltà nei sondaggi: la riforma delle pensioni gli costa 4 punti (Di domenica 26 gennaio 2020) In calo la popolarità del capo di stato francese. Giovedì al via la trattativa con i sindacati dopo il via libera del... today

Today_it : Macron in difficoltà nei sondaggi: la riforma delle pensioni gli costa 4 punti -